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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Болгария
Кипр - Болгария: обзор матча 16 ноября 2022
Кипр
16.11.2022, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Болгария
24'
К. Десподов
71'
С. Делев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кипр - Болгария
82'
Замена
Г. Русев
️️️️
И. Илиев
Замена
Г. Эфрем
️️️️
И. Питтас
78'
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Делев
Пас отдал
К. Десподов
69'
Замена
В. Антов
️️️️
А. Недялков
66'
Желтая карточка
Д. Велкоски
Замена
Д. Христофи
️️️️
А. Какулис
65'
48'
Желтая карточка
Я. Карабелев
46'
Замена
Я. Карабелев
️️️️
И. Груев
Замена
М. Иоанну
️️️️
Х. Кириаку
46'
Замена
Х. Вилер
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Антониадес
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Пас отдал
С. Делев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
3
Христос Сьелис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
0
Димо Крастев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
14
Христос Вилер
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
0
Giorgos Ikonomidis
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
7
Минас Антониу
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
11
Янис Карабелев
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
23
Станислав Шопов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
2-1-4-3
1
Панайи
4
Андреу
3
Антониадес
6
Гогич
9
Питтас
23
Кириаку
19
Лайфис
20
Кастанос
11
Какулис
10
Лоизу
3
Сьелис
2-1-1-3-1
1
Наумов
15
Христов
14
Недялков
4
Груев
0
Крастев
11
Десподов
22
Илиев
16
Петков
10
Делев
10
Лоизу
14
Вилер
14
Вилер
10
Лоизу
9
Питтас
7
Эфрем
7
Эфрем
9
Питтас
23
Кириаку
6
Иоанну
6
Иоанну
23
Кириаку
3
Антониадес
7
Антониу
7
Антониу
3
Антониадес
11
Какулис
9
Христофи
9
Христофи
11
Какулис
14
Недялков
6
Антов
6
Антов
14
Недялков
4
Груев
11
Карабелев
11
Карабелев
4
Груев
22
Илиев
11
Русев
11
Русев
22
Илиев
Остались в запасе
Кипр
Болгария
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
0
Giorgos Ikonomidis
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
23
Станислав Шопов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
12
Рафаил Мамас
ОП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
0
Giorgos Ikonomidis
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
21
Светослав Вуцов
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
23
Станислав Шопов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Кипр - Болгария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
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Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
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11 ноября
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