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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Кипр
Болгария - Кипр: обзор матча 15 августа 2012
Болгария
15.08.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болгария - Кипр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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