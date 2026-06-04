04.06.2026, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Словения
Словения
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
13
Яннис Кости
ЦП
18
Andreas Christou
ЦП
6
Яннис Сациас
ЦП
25
Гиоргос Наум
АП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-1-3-2
1
Облак
5
23
Брекало
13
Янжа
6
Бийол
22
Гнезда Черин
15
Штурм
14
Светлин
7
Вербич
18
Випотник
10
Сеслар
3-4-1-2
1
Фабиано
15
14
26
19
Лайфис
20
Кастанос
16
9
Питтас
5
Харалампус
24
21
Ционис
5
2
Карничник
2
Карничник
5
23
Брекало
21
Дркушич
21
Дркушич
23
Брекало
22
Гнезда Черин
26
Зеликович
26
Зеликович
22
Гнезда Черин
14
Светлин
8
Ловрич
8
Ловрич
14
Светлин
10
Сеслар
11
11
10
Сеслар
7
Вербич
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Вербич
18
Випотник
25
25
18
Випотник
8
Кириаку
8
Кириаку
5
Харалампус
13
Кости
13
Кости
5
Харалампус
20
Кастанос
6
Сациас
6
Сациас
20
Кастанос
26
25
Наум
25
Наум
26
21
Ционис
11
Какулис
11
Какулис
21
Ционис
Остались в запасе
Словения
Кипр
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
24
Tian Nai Koren
ЦП
19
Алеша Матко
ПВ
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
18
Andreas Christou
ЦП
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
24
Tian Nai Koren
ЦП
19
Алеша Матко
ПВ
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
18
Andreas Christou
ЦП
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Словения - Кипр
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию Словения против Кипра, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Кипр
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»