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  • Словения – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Словения – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

4 июня, 18:26
Словения
04.06.2026, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кипр
65' В. Дркушич
7' М. Ционис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
5
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Даниэль Штурм
ЛВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Кипр
1
Фабиано
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
14
G. Malekkidis
ЦЗ
26
Antreas Shikkis
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
16
Panagiotis Andreou
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
21
Маринос Ционис
ЦФ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Словения
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
24
Tian Nai Koren
ЦП
19
Алеша Матко
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Ester Sokler
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
13
Яннис Кости
ЦП
18
Andreas Christou
ЦП
6
Яннис Сациас
ЦП
25
Гиоргос Наум
АП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-1-3-2
1
Облак
5
23
Брекало
13
Янжа
6
Бийол
22
Гнезда Черин
15
Штурм
14
Светлин
7
Вербич
18
Випотник
10
Сеслар
3-4-1-2
1
Фабиано
15
14
26
19
Лайфис
20
Кастанос
16
9
Питтас
5
Харалампус
24
21
Ционис
5
2
Карничник
2
Карничник
5
23
Брекало
21
Дркушич
21
Дркушич
23
Брекало
22
Гнезда Черин
26
Зеликович
26
Зеликович
22
Гнезда Черин
14
Светлин
8
Ловрич
8
Ловрич
14
Светлин
10
Сеслар
11
11
10
Сеслар
7
Вербич
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Вербич
18
Випотник
25
25
18
Випотник
8
Кириаку
8
Кириаку
5
Харалампус
13
Кости
13
Кости
5
Харалампус
20
Кастанос
6
Сациас
6
Сациас
20
Кастанос
26
25
Наум
25
Наум
26
21
Ционис
11
Какулис
11
Какулис
21
Ционис
Остались в запасе
Словения
Кипр
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
24
Tian Nai Koren
ЦП
19
Алеша Матко
ПВ
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
18
Andreas Christou
ЦП
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
17
Давид Зец
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
24
Tian Nai Koren
ЦП
19
Алеша Матко
ПВ
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Андреас Параскевас
ВР
3
Костас Сотериу
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Константинос Сержиу
ПЗ
18
Andreas Christou
ЦП
23
Angelos Neophytou
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Словения - Кипр
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию Словения против Кипра, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Кипр

Словения – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Кипр Словения
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