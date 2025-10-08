Введите ваш ник на сайте
Кипр – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.85

08 октября 2025 10:43
Кипр - Босния и Герцеговина
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Боснии и Герцеговины
Сделать ставку

9 октября на АЕК-Арене Кипр примет Боснию и Герцеговину в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяева нуждаются в очках, гости идут уверенно и смотрятся предпочтительнее.

Кипр

Кипр не может выиграть в пяти последних матчах отбора. В пяти играх забито 5 и пропущено 9 мячей. Команда уязвима в обороне, но создаeт угрозы со стандартов. Иоаннис Питтас – главный атакующий ресурс.

Босния и Герцеговина

Босния лидирует в группе и стабильно забивает: 11 голов в последних пяти встречах. Эдин Джеко остаeтся главной угрозой, команда хорошо выглядит в позиционных атаках и быстром переходе в атаку.

Факты о командах

Кипр

  • После 5 туров: 4 очка
  • 5 забито, 9 пропущено в последних 5 матчах
  • Не выигрывает в 5 матчах отбора
  • Сильны стандарты

Босния и Герцеговина

  • После 5 туров: 12 очков, 1-е место
  • 11 забито, 5 пропущено в последних 5 матчах
  • Обязательно забивает в серии матчей
  • Эдин Джеко – главный бомбардир

Личные встречи
40% (2)
0% (0)
60% (3)
8
Забитых мячей
10
1.6
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
24.03.2025
Кипр
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Кипр
3 : 2
31.08.2017
Босния и Герцеговина
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
2 : 0
10.10.2016
Кипр
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 10 тур
Кипр
2 : 3
13.10.2015
Босния и Герцеговина
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 1 тур
Босния и Герцеговина
1 : 2
09.09.2014
Кипр

Прогноз на матч Кипр – Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина выглядит предпочтительнее: гости эффективнее в атаке и стабильнее в обороне. Кипр попробует сыграть компактно и использовать стандарты, но с большой долей вероятности пропустит от Джеко или его партнeров. Ожидаю, что гости будут контролировать мяч и инициативу, создадут большинство опасных моментов и реализуют несколько шансов. Кипр способен ответить редкими выпадами и стандартами, поэтому сценарий с обменом голами и общим тоталом более двух мячей кажется наиболее реалистичным. Итог – уверенная победа Боснии при активности киприотов в завершении атак.

Рекомендованные ставки

  • Победа Боснии и Герцеговины – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.65

1.85
Победа Боснии и Герцеговины
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Босния и Герцеговина Кипр
Рекомендуем
