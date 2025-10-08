9 октября на АЕК-Арене Кипр примет Боснию и Герцеговину в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяева нуждаются в очках, гости идут уверенно и смотрятся предпочтительнее.

Кипр

Кипр не может выиграть в пяти последних матчах отбора. В пяти играх забито 5 и пропущено 9 мячей. Команда уязвима в обороне, но создаeт угрозы со стандартов. Иоаннис Питтас – главный атакующий ресурс.

Босния и Герцеговина

Босния лидирует в группе и стабильно забивает: 11 голов в последних пяти встречах. Эдин Джеко остаeтся главной угрозой, команда хорошо выглядит в позиционных атаках и быстром переходе в атаку.

Факты о командах

Кипр

После 5 туров: 4 очка

5 забито, 9 пропущено в последних 5 матчах

Не выигрывает в 5 матчах отбора

Сильны стандарты

Босния и Герцеговина

После 5 туров: 12 очков, 1-е место

11 забито, 5 пропущено в последних 5 матчах

Обязательно забивает в серии матчей

Эдин Джеко – главный бомбардир

Прогноз на матч Кипр – Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина выглядит предпочтительнее: гости эффективнее в атаке и стабильнее в обороне. Кипр попробует сыграть компактно и использовать стандарты, но с большой долей вероятности пропустит от Джеко или его партнeров. Ожидаю, что гости будут контролировать мяч и инициативу, создадут большинство опасных моментов и реализуют несколько шансов. Кипр способен ответить редкими выпадами и стандартами, поэтому сценарий с обменом голами и общим тоталом более двух мячей кажется наиболее реалистичным. Итог – уверенная победа Боснии при активности киприотов в завершении атак.

Рекомендованные ставки