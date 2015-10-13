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Кипр - Босния и Герцеговина
Кипр - Босния и Герцеговина: обзор матча 13 октября 2015
Кипр
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 10 тур
2 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
32'
К. Хараламбидис
41'
Н. Митидис
13'
Х. Медуньянин
44'
Х. Медуньянин
67'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Босния и Герцеговина
85'
Замена
С. Салихович
️️️️
М. Пьянич
Замена
Г. Колокудиас
️️️️
К. Хараламбидис
83'
Желтая карточка
Д. Жуниор
81'
80'
Желтая карточка
М. Муйджа
79'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Э. Вишча
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
В. Лабан
75'
70'
Желтая карточка
М. Джурич
67'
ГОЛ! 2:3!
М. Джурич
Пас отдал
С. Лулич
65'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Г. Экономидес
️️️️
М. Николау
65'
60'
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Жуканович
51'
Желтая карточка
А. Бегович
44'
ГОЛ! 2:2!
Х. Медуньянин
Пас отдал
С. Лулич
ГОЛ! 2:1!
Н. Митидис
Пас отдал
К. Макридис
41'
Желтая карточка
М. Николау
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Хараламбидис
Пас отдал
Г. Эфрем
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медуньянин
Пас отдал
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Срджан Граховац
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
18
Милан Джурич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
2-5-2-1
1
Георгаллидес
2
Жуниор
3
Антониадес
4
Деметриу
7
Эфрем
14
Лабан
19
Лайфис
10
Хараламбидис
23
Николау
13
Макридис
10
Митидис
3-2-3-1-1
1
Бегович
15
Шунич
6
Враньеш
4
Спахич
13
Муйджа
17
Жуканович
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
19
Вишча
9
Ибишевич
10
Хараламбидис
16
Колокудиас
16
Колокудиас
10
Хараламбидис
14
Лабан
0
Алонефтис
0
Алонефтис
14
Лабан
23
Николау
23
Экономидес
23
Экономидес
23
Николау
19
Вишча
3
Бичакчич
3
Бичакчич
19
Вишча
10
Пьянич
0
Салихович
0
Салихович
10
Пьянич
17
Жуканович
18
Джурич
18
Джурич
17
Жуканович
Остались в запасе
Кипр
Босния и Герцеговина
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
2
Срджан Граховац
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
2
Срджан Граховац
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Кипр - Босния и Герцеговина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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