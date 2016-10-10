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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Кипр
Босния и Герцеговина - Кипр: обзор матча 10 октября 2016
Босния и Герцеговина
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
70'
Э. Джеко
81'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Кипр
85'
Замена
Н. Митидис
️️️️
К. Артиматас
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Джурич
81'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
81'
Замена
Т. Сушич
️️️️
Э. Вишча
78'
77'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Д. Христофи
72'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
А. Макрис
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
70'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
68'
Желтая карточка
М. Джурич
64'
Замена
И. Хайрович
️️️️
С. Колашинац
64'
36'
Желтая карточка
К. Панайи
31'
Желтая карточка
П. Сотириу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
18
Милан Джурич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
4-3-1-2
1
Бегович
5
Колашинац
15
Шунич
6
Враньеш
4
Спахич
16
Лулич
8
Медуньянин
10
Пьянич
19
Вишча
11
Джеко
18
Джурич
1-5-1-3
1
Панайи
2
Жуниор
18
Артиматас
4
Деметриу
11
Александру
19
Лайфис
14
Лабан
20
Кастанос
23
Макрис
9
Христофи
3
Сотириу
5
Колашинац
20
Хайрович
20
Хайрович
5
Колашинац
19
Вишча
14
Сушич
14
Сушич
19
Вишча
18
Джурич
9
Ибишевич
9
Ибишевич
18
Джурич
23
Макрис
7
Эфрем
7
Эфрем
23
Макрис
9
Христофи
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
9
Христофи
18
Артиматас
10
Митидис
10
Митидис
18
Артиматас
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Кипр
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
Остались в запасе
1
Антонис Георгаллидес
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Босния и Герцеговина - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Билино Поле
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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