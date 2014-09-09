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Босния и Герцеговина - Кипр
Босния и Герцеговина - Кипр: обзор матча 09 сентября 2014
Босния и Герцеговина
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Кипр
6'
В. Ибишевич
45'
Д. Христофи
73'
Д. Христофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Кипр
Пенальти не реализован!
М. Пьянич
89'
83'
Замена
В. Сиелис
️️️️
К. Макридис
Желтая карточка
Э. Джеко
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Христофи
71'
Замена
Н. Александру
️️️️
Г. Эфрем
66'
Желтая карточка
В. Лабан
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
С. Прсич
62'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Т. Сушич
62'
58'
Желтая карточка
Г. Эфрем
46'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Э. Алонефтис
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Христофи
Пас отдал
Э. Алонефтис
Желтая карточка
С. Прсич
28'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Врсаевич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Санин Прсич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Ратко Дуйкович
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Горан Закарич
ЦФ
Кипр
22
Гиоргос Лоизу
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
3
Георгиос Арести
ЦФ
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3-1-4-2
1
Бегович
2
Врсаевич
3
Бичакчич
15
Шунич
7
Бешич
16
Лулич
14
Сушич
10
Пьянич
18
Прсич
9
Ибишевич
11
Джеко
3-5-1-1
1
Георгаллидес
2
Жуниор
4
Меркис
3
Антониадес
7
Эфрем
0
Алонефтис
14
Лабан
23
Кириаку
23
Николау
13
Макридис
9
Христофи
14
Сушич
20
Хайрович
20
Хайрович
14
Сушич
18
Прсич
8
Медуньянин
8
Медуньянин
18
Прсич
13
Макридис
5
Сиелис
5
Сиелис
13
Макридис
7
Эфрем
11
Александру
11
Александру
7
Эфрем
0
Алонефтис
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
0
Алонефтис
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Кипр
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Ратко Дуйкович
ВР
0
Горан Закарич
ЦФ
19
Эдин Вишча
ПВ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
3
Георгиос Арести
ЦФ
22
Гиоргос Лоизу
ВР
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Ратко Дуйкович
ВР
0
Горан Закарич
ЦФ
19
Эдин Вишча
ПВ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
3
Георгиос Арести
ЦФ
22
Гиоргос Лоизу
ВР
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Босния и Герцеговина - Кипр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Билино Поле
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