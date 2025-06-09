10 июня на Национальном стадионе в Бухаресте сборная Румынии примет Кипр в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Обе команды нуждаются в очках: хозяева рискуют упустить вторую строчку, а гости стремятся не остаться в подвале группы. Игра обещает быть результативной с явным перевесом одной из сторон.

Румыния

После трeх туров отборочного цикла сборная Румынии занимает второе место, набрав 3 очка. Команда стартовала не лучшим образом, проиграв дома Боснии (0:1), но затем уверенно разобралась с Сан-Марино (5:1) и достойно выглядела в матче с Австрией (1:2). При этом Румыния отличается стабильной игрой в атаке: в последних пяти матчах команда забила 12 голов – в среднем 2.40 за игру. Проблемы есть в обороне: сборная пропускает в каждом из пяти последних матчей, при этом средняя результативность соперников – 1.20 гола за матч.

Кипр

Сборная Кипра выглядит боевито, но нестабильно. После победы над Сан-Марино (2:0), киприоты проиграли Боснии (1:2), а затем сыграли вничью с Болгарией (2:2) в товарищеской встрече. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в последних пяти матчах (1.60 в среднем), но слабо действует в обороне, пропуская 9 мячей за тот же отрезок (1.80 в среднем).

Факты о командах

Румыния

Занимает 2 место после 3 туров.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

В последних 5 играх забила 12 голов (2.40 в среднем).

Пропускает в каждом из последних 5 матчей (1.20 в среднем).

Побеждала Кипр в 5 последних встречах.

Кипр

В последних 5 матчах забил 8 мячей (1.60 в среднем).

Пропускает в 7 из 9 последних игр.

В 5 последних матчах пропустил 9 голов (1.80 в среднем).

Забивает в 5 матчах подряд.

Прогноз на матч

Румыния выглядит предпочтительнее по составу, уровню игры и мотивации. Команда эффективно действует в атаке и регулярно забивает по два и более мячей даже в матчах против более сильных соперников. Кипр при этом позволяет соперникам много, особенно на выезде. Тем не менее киприоты также стабильно забивают, и есть основания полагать, что они смогут отличиться хотя бы раз. Ожидается открытая игра с территориальным преимуществом Румынии и шансами гостей на гол в контратаках. Прогноз – уверенная победа Румынии с пропущенным мячом.

Точный счeт: 3:1 в пользу Румынии

Рекомендованные ставки: