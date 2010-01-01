Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|22
|Михаил Неофитос
|ПАС
|Вра
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|Панайи Костас
|Омония
|Вра
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|12
|Христодулу Андреас
|Нет клуба
|Вра
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|Иоанну Николас
|АПОЭЛ
|Защ
|27
|6
|0
|0
|0
|0
|15
|Гогич Алекс
|Хиберниан
|Защ
|28
|6
|0
|0
|0
|0
|Роберж Валентин
|Аполлон
|Защ
|35
|2
|1
|0
|0
|0
|Панайоту Николас
|Омония
|Защ
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Андреу Стелиос
|Нет клуба
|Защ
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|Корреа Павлос
|Анортосис
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Антониадес Мариос
|Анортосис
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Каро Андреас
|АПОЭЛ
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|18
|Артиматас Костакис
|Анортосис
|Пол
|29
|6
|0
|0
|1
|0
|8
|Кириаку Харис
|Нет клуба
|Пол
|33
|5
|0
|0
|0
|0
|20
|Кастанос Григорис
|Салернитана
|Пол
|25
|5
|0
|1
|1
|0
|5
|Кателарис Фанос
|Остенде
|Пол
|26
|5
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтас Иоаннис
|Нет клуба
|Пол
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|Панайоту Андреас
|Аполлон
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Лайфис Константинос
|Стандард
|Пол
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|16
|Шполярич Матия
|Нет клуба
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|Харалампус Харалампос
|Омония
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Ционис Маринос
|Канзаc Сити
|Нап
|21
|6
|1
|1
|0
|0
|10
|Сотириу Пиерос
|Нет клуба
|Нап
|30
|5
|0
|0
|0
|0
|15
|Папулис Фотис
|Омония
|Нап
|38
|5
|0
|0
|0
|0
|17
|Лоизу Лоизос
|Омония
|Нап
|19
|5
|0
|0
|1
|0
|14
|Какулис Андроникос
|Омония
|Нап
|21
|5
|2
|0
|0
|0
|9
|Христофи Деметрис
|Анортосис
|Нап
|34
|4
|0
|0
|0
|0
|8
|Антониу Минас
|Нет клуба
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 7