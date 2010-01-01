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    Состав сборной Кипра по футболу

    Сайт http://www.kypros.org/Soccer/national/cyp_nat_en.h
    Стадион Нео ГСП Стэдиум
    Тренер Николаос Костеноглу
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    22 Михаил Неофитос ПАС ПАС Кипр Вра 29 3 0 0 0 0
    1 Панайи Костас Омония Омония Кипр Вра 28 2 0 0 0 0
    12 Христодулу Андреас Нет клуба Кипр Вра 25 1 0 0 0 0
    3 Иоанну Николас АПОЭЛ АПОЭЛ Кипр Защ 27 6 0 0 0 0
    15 Гогич Алекс Хиберниан Хиберниан Кипр Защ 28 6 0 0 0 0
    Роберж Валентин Аполлон Аполлон Франция Защ 35 2 1 0 0 0
    Панайоту Николас Омония Омония Кипр Защ 22 2 0 0 0 0
    23 Андреу Стелиос Нет клуба Кипр Защ 20 2 0 0 0 0
    Корреа Павлос Анортосис Анортосис Кипр Защ 24 2 0 0 0 0
    15 Антониадес Мариос Анортосис Анортосис Кипр Защ 32 1 0 0 0 0
    2 Каро Андреас АПОЭЛ АПОЭЛ Кипр Защ 26 1 0 0 0 0
    18 Артиматас Костакис Анортосис Анортосис Кипр Пол 29 6 0 0 1 0
    8 Кириаку Харис Нет клуба Кипр Пол 33 5 0 0 0 0
    20 Кастанос Григорис Салернитана Салернитана Кипр Пол 25 5 0 1 1 0
    5 Кателарис Фанос Остенде Остенде Кипр Пол 26 5 0 0 0 0
    5 Питтас Иоаннис Нет клуба Кипр Пол 26 4 0 0 0 0
    2 Панайоту Андреас Аполлон Аполлон Кипр Пол 27 2 0 0 0 0
    19 Лайфис Константинос Стандард Стандард Кипр Пол 29 2 0 0 1 0
    16 Шполярич Матия Нет клуба Кипр Пол 25 1 0 0 0 0
    Харалампус Харалампос Омония Омония Кипр Пол 20 1 0 0 0 0
    21 Ционис Маринос Канзаc Сити Канзаc Сити Кипр Нап 21 6 1 1 0 0
    10 Сотириу Пиерос Нет клуба Кипр Нап 30 5 0 0 0 0
    15 Папулис Фотис Омония Омония Кипр Греция Нап 38 5 0 0 0 0
    17 Лоизу Лоизос Омония Омония Кипр Нап 19 5 0 0 1 0
    14 Какулис Андроникос Омония Омония Кипр Нап 21 5 2 0 0 0
    9 Христофи Деметрис Анортосис Анортосис Кипр Нап 34 4 0 0 0 0
    8 Антониу Минас Нет клуба Кипр Нап 29 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 7
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