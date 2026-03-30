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  • Кипр – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

Кипр – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

30 марта, 17:50
Кипр
30.03.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Молдавия
6' Г. Кастанос 30' Х. Харалампус 44' Х. Харалампус
55' П. Попеску 88' В. Стина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Андреас Параскевас
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Яннис Сациас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Молдавия
23
Andrii Kozhukhar
ВР
14
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
6
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
19
Дан Пушкаш
ЛВ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
0
Петру Попеску
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
26
Antreas Shikkis
ЦЗ
17
Evagoras Antoniou
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
17
Evangelos Andreou
ЦП
13
Яннис Кости
ЦП
0
Андреу Панайотис
ЦП
18
N. Koutsakos
ЦФ
0
Ангелос Неофиту
ЦФ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Молдавия
12
Кристиан Аврам
ВР
2
Stephan Negru
ЦЗ
5
Catalin Cucos
ЦЗ
26
D. Tonica
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
21
Sergiu Perciun
ЦП
16
Danila Forov
ЦП
18
Виктор Богачук
ЦП
24
Ion Cărăruș
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
13
Виктор Стина
ПВ
0
Николае Ротару
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
3-4-1-2
12
Параскевас
2
Пилеас
3
Панайоту
4
Андреу
9
Питтас
23
Кириаку
20
Кастанос
6
Сациас
5
Харалампус
11
Какулис
10
Лоизу
3-2-1-1-2
23
19
Думбравану
3
Стефан
6
22
Раца
14
Ревенко
8
Лунгу
19
Пушкаш
0
Попеску
10
23
Кириаку
8
Кусулос
8
Кусулос
23
Кириаку
6
Сациас
26
26
6
Сациас
3
Панайоту
17
17
3
Панайоту
2
Пилеас
7
Коррейя
7
Коррейя
2
Пилеас
5
Харалампус
17
17
5
Харалампус
10
Лоизу
13
Кости
13
Кости
10
Лоизу
20
Кастанос
0
Панайотис
0
Панайотис
20
Кастанос
18
18
11
Какулис
0
Неофиту
0
Неофиту
11
Какулис
3
Стефан
2
2
3
Стефан
10
15
Борш
15
Борш
10
19
Пушкаш
21
21
19
Пушкаш
19
Думбравану
16
16
19
Думбравану
18
Богачук
18
Богачук
8
Лунгу
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
8
Лунгу
22
Раца
13
Стина
13
Стина
22
Раца
0
Попеску
20
Платика
20
Платика
0
Попеску
Остались в запасе
Кипр
Молдавия
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
26
D. Tonica
ЦЗ
24
Ion Cărăruș
ЦП
0
Николае Ротару
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
26
D. Tonica
ЦЗ
24
Ion Cărăruș
ЦП
0
Николае Ротару
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Кипр - Молдавия
1
1
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
5
13
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Кипр против Молдавии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Молдавия

Кипр – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Молдавия Кипр
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