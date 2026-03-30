30.03.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Составы команд
Кипр
Кипр
Молдавия
3-4-1-2
12
Параскевас
2
Пилеас
3
Панайоту
4
Андреу
9
Питтас
23
Кириаку
20
Кастанос
6
Сациас
5
Харалампус
11
Какулис
10
Лоизу
3-2-1-1-2
23
19
Думбравану
3
Стефан
6
22
Раца
14
Ревенко
8
Лунгу
19
Пушкаш
0
Попеску
10
23
Кириаку
8
Кусулос
8
Кусулос
23
Кириаку
6
Сациас
26
26
6
Сациас
3
Панайоту
17
17
3
Панайоту
2
Пилеас
7
Коррейя
7
Коррейя
2
Пилеас
5
Харалампус
17
17
5
Харалампус
10
Лоизу
13
Кости
13
Кости
10
Лоизу
20
Кастанос
0
Панайотис
0
Панайотис
20
Кастанос
18
18
11
Какулис
0
Неофиту
0
Неофиту
11
Какулис
3
Стефан
2
2
3
Стефан
10
15
Борш
15
Борш
10
19
Пушкаш
21
21
19
Пушкаш
19
Думбравану
16
16
19
Думбравану
18
Богачук
18
Богачук
8
Лунгу
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
8
Лунгу
22
Раца
13
Стина
13
Стина
22
Раца
0
Попеску
20
Платика
20
Платика
0
Попеску
Остались в запасе
Кипр
Молдавия
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
26
D. Tonica
ЦЗ
24
Ion Cărăruș
ЦП
0
Николае Ротару
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
24
Stavros Georgiou
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
5
Catalin Cucos
ЦЗ
26
D. Tonica
ЦЗ
24
Ion Cărăruș
ЦП
0
Николае Ротару
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Кипр - Молдавия
1
1
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
5
13
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Кипр против Молдавии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Молдавия
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»