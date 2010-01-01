Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калев - турнирная таблица

Силламяэ
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
Раквере
Сайт:
http://www.fcsillamae.ee/
Тренер:
Сергей Францев
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
7
3
11
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
4
1
6
6
0
7
6
0
3
3
8
12
-4
3
Группа B
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Рубин
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
6
4
2
10
6
2
3
1
5
5
0
9
6
1
3
2
6
6
0
6
6
0
4
2
5
7
-2
4
Группа C
1
Краснодар
2
Боруссия Д
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
4
5
13
6
3
1
2
10
5
5
10
6
1
4
1
3
3
0
7
6
0
2
4
2
12
-10
2
Группа D
1
Наполи
2
Мидтьюлланд
3
Брюгге
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
22
3
19
18
6
2
1
3
6
12
-6
7
6
1
2
3
4
11
-7
5
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа E
1
Рапид
2
Вильярреал
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
10
6
4
15
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
8
10
-2
4
6
1
0
5
3
11
-8
3
Группа F
1
Брага
2
Марсель
3
Слован
4
Гронинген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
7
4
3
13
6
4
0
2
12
7
5
12
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
2
8
-6
2
Группа G
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
6
7
14
6
2
3
1
10
7
3
9
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
0
2
4
4
12
-8
2
Группа H
1
Локомотив
2
Спортинг
3
Бешикташ
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
7
5
11
6
3
1
2
14
11
3
10
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
0
5
4
13
-9
3
Группа I
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
1
2
11
6
5
10
6
1
2
3
2
8
-6
5
6
1
2
3
2
6
-4
5
Группа J
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Монако
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
6
6
13
6
3
1
2
8
6
2
10
6
1
3
2
5
9
-4
6
6
1
1
4
4
8
-4
4
Группа K
1
Шальке-04
2
Спарта
3
Астерас
4
АПОЭЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
3
12
14
6
3
3
0
10
5
5
12
6
1
1
4
4
12
-8
4
6
1
0
5
3
12
-9
3
Группа L
1
Атлетик
2
Аугсбург
3
Партизан
4
АЗ Алкмаар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
8
8
13
6
3
0
3
12
11
1
9
6
3
0
3
10
14
-4
9
6
1
1
4
8
13
-5
4
Команда
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 1
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Рубин
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 2
1
Краснодар
2
Боруссия Д
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
1
Наполи
2
Легия
3
Мидтьюлланд
4
Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
15
2
13
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 4
1
Вильярреал
2
Рапид
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
7
4
3
9
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 5
1
Брага
2
Марсель
3
Гронинген
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 6
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 7
1
Спортинг
2
Бешикташ
3
Локомотив
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 8
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
0
6
-6
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 9
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Карабах
4
Монако
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 10
1
Спарта
2
Шальке-04
3
Астерас
4
АПОЭЛ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 11
1
Атлетик
2
АЗ Алкмаар
3
Аугсбург
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
4
6
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
7
0
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
Команда
1
Мольде
2
Фенербахче
3
Аякс
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
2
1
4
6
-2
2
Группа 1
1
Ливерпуль
2
Сьон
3
Бордо
4
Рубин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
Группа 2
1
Боруссия Д
2
Краснодар
3
ПАОК
4
Габала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
1
Наполи
2
Мидтьюлланд
3
Брюгге
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
2
7
-5
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 4
1
Рапид
2
Вильярреал
3
Виктория
4
Динамо Мн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
0
3
2
5
-3
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 5
1
Марсель
2
Слован
3
Брага
4
Гронинген
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
5
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
1
Лацио
2
Сент-Этьен
3
Днепр
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 7
1
Локомотив
2
Бешикташ
3
Спортинг
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 8
1
Базель
2
Фиорентина
3
Белененсеш
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
8
2
6
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 9
1
Тоттенхэм
2
Андерлехт
3
Монако
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 10
1
Шальке-04
2
Спарта
3
АПОЭЛ
4
Астерас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
1
2
0
6
4
2
5
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 11
1
Атлетик
2
Аугсбург
3
Партизан
4
АЗ Алкмаар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
0
1
2
5
9
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+