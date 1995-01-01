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    Калев - результаты

    Город Силламяэ
    Дивизион Эстония-Мейстрилига
    Сайт http://www.fcsillamae.ee/
    Стадион Раквере
    Тренер Сергей Францев
    Турниры:
    Лига Европы (2015/2016), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 9 июля, четверг 20:00 Хайдук 6:2 Калев
    Лига Европы (2015/2016), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 2 июля, четверг 19:30 Калев 1:1 Хайдук
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