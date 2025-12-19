Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 3.3

19 декабря 2025 8:50
Ювентус - Рома
20 дек. 2025, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 16 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
Сделать ставку

20 декабря в рамках 16-го тура Серии А «Ювентус» примет «Рому». Встреча имеет принципиальное значение в борьбе за позиции в зоне еврокубков: команды располагаются рядом в таблице и демонстрируют схожий прагматичный стиль. Ожидается плотный матч с высокой тактической дисциплиной и минимальным количеством ошибок.

«Ювентус»

«Ювентус» после 15 туров идет пятым с 26 очками. Туринцы набрали ход и забивают в четырех матчах чемпионата подряд, а всего в последних пяти встречах отметились 8 голами. При этом оборона выглядит надежно – лишь 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, делая ставку на контроль темпа и аккуратную игру без излишнего риска.

«Рома»

«Рома» располагается на четвертом месте, имея 30 очков. В последних пяти матчах римляне забили 6 голов и пропустили всего 3, показывая одну из самых организованных оборон в лиге. Победа над «Комо» в прошлом туре позволила сохранить стабильность, а средний показатель пропущенных мячей за последние игры составляет всего 0,60 за матч.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних встреч
  • В среднем 1,60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

«Рома»

  • Пропускает в среднем 0,60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1,20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Ювентусу» в 5 из 7 последних очных матчей
  • Три последние очные встречи завершились вничью

Личные встречи
51% (21)
27% (11)
22% (9)
62
Забитых мячей
38
1.51
В среднем за матч
0.93
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
06.04.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
0 : 0
01.09.2024
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 1
05.05.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 0
30.12.2023
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
05.03.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
27.08.2022
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
3 : 4
09.01.2022
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1 : 0
17.10.2021
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
06.02.2021
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2 : 2
27.09.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
1 : 3
01.08.2020
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
3 : 1
22.01.2020
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 2
12.01.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 0
12.05.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 0
22.12.2018
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0 : 0
13.05.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 0
23.12.2017
Рома
Международный кубок чемпионов,
Рома
1 : 1
30.07.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
3 : 1
14.05.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 0
17.12.2016
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 0
24.01.2016
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2 : 1
30.08.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 1
02.03.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
3 : 2
05.10.2014
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0 : 1
11.05.2014
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
1 : 0
21.01.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3 : 0
05.01.2014
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
16.02.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
4 : 1
29.09.2012
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
4 : 0
22.04.2012
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
3 : 0
24.01.2012
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
12.12.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
0 : 2
03.04.2011
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
0 : 2
27.01.2011
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1 : 1
13.11.2010
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1 : 2
23.01.2010
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 3
30.08.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 4
21.03.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2008
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
1 : 0
16.02.2008
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
23.09.2007
Ювентус
Показать все

Прогноз на матч «Ювентус» – «Рома»

С учетом формы и статистики обе команды вряд ли пойдут на неоправданный риск. Очные встречи регулярно проходят в закрытом ключе, а текущие показатели обороны подтверждают склонность к осторожному сценарию. Наиболее вероятен матч с минимальным количеством голов и равной борьбой.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.3
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85

3.30
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Рома Ювентус
18+
