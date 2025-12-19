20 декабря в рамках 16-го тура Серии А «Ювентус» примет «Рому». Встреча имеет принципиальное значение в борьбе за позиции в зоне еврокубков: команды располагаются рядом в таблице и демонстрируют схожий прагматичный стиль. Ожидается плотный матч с высокой тактической дисциплиной и минимальным количеством ошибок.

«Ювентус»

«Ювентус» после 15 туров идет пятым с 26 очками. Туринцы набрали ход и забивают в четырех матчах чемпионата подряд, а всего в последних пяти встречах отметились 8 голами. При этом оборона выглядит надежно – лишь 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, делая ставку на контроль темпа и аккуратную игру без излишнего риска.

«Рома»

«Рома» располагается на четвертом месте, имея 30 очков. В последних пяти матчах римляне забили 6 голов и пропустили всего 3, показывая одну из самых организованных оборон в лиге. Победа над «Комо» в прошлом туре позволила сохранить стабильность, а средний показатель пропущенных мячей за последние игры составляет всего 0,60 за матч.

Факты о командах

«Ювентус»

Забивает в 7 последних матчах

Не проигрывает в 10 из 12 последних встреч

В среднем 1,60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 0,60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

«Рома»