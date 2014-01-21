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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 21 января 2014
Рома
21.01.2014, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Ювентус
79'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Ювентус
Замена
А. Льяич
️️️️
Ф. Тотти
83'
80'
Замена
К. Тевес
️️️️
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
К. Строотман
79'
77'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Джовинко
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Флоренци
74'
64'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
К. Строотман
63'
Желтая карточка
А. Флоренци
27'
Желтая карточка
М. Бенатиа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
4
Бенатиа
25
Кастан
35
Торосидис
16
Де Росси
13
Майкон
44
Наингголан
8
Строотман
27
Жервиньо
10
Тотти
3-2-2-1-2
30
Сторари
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
22
Исла
13
Пелузо
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
21
Джовинко
27
Квальярелла
24
Флоренци
15
Пьянич
15
Пьянич
24
Флоренци
10
Тотти
22
Льяич
22
Льяич
10
Тотти
13
Пелузо
32
Тевес
32
Тевес
13
Пелузо
21
Джовинко
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Джовинко
Остались в запасе
Рома
Ювентус
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
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