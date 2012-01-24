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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 24 января 2012
Ювентус
24.01.2012, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Рома
6'
Э. Джаккерини
30'
А. Дель Пьеро
90'
С. Кьер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Рома
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Кьер
Желтая карточка
М. Красич
Замена
М. Красич
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
С. Перротта
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Тотти
Красная карточка
Э. Ламела
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Симплисио
Желтая карточка
Ф. Симплисио
Замена
А. Матри
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ф. Борини
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ! 2:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
М. Боррьелло
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
Пас отдал
А. Барцальи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
АП
15
Эмануэле Джаккерини
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Сторари
4
Марроне
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
18
Эстигаррибия
10
Дель Пьеро
15
Джаккерини
22
Боррьелло
4-3-1-2
1
Стекеленбург
11
Таддеи
24
Кьер
5
Хайнце
3
Анхель
15
Пьянич
5
Гаго
30
Симплисио
9
Ламела
10
Тотти
9
Кркич
15
Джаккерини
17
Красич
17
Красич
15
Джаккерини
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
22
Боррьелло
21
Матри
21
Матри
22
Боррьелло
30
Симплисио
19
Греко
19
Греко
30
Симплисио
10
Тотти
20
Перротта
20
Перротта
10
Тотти
9
Кркич
16
Борини
16
Борини
9
Кркич
Остались в запасе
Ювентус
Рома
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ювентус - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
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