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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 12 декабря 2011
Рома
12.12.2011, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
5'
Д. Де Росси
62'
Д. Кьеллини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
Желтая карточка
Д. Де Росси
+1
Замена
М. Боррьелло
️️️️
П. Освальдо
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Пепе
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Пьянич
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Л. Греко
Желтая карточка
А. Видаль
Пенальти не реализован!
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
М. Эстигаррибия
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Ф. Вивиани
Желтая карточка
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
3
Анхель
5
Хайнце
16
Де Росси
11
Таддеи
19
Греко
43
Вивиани
15
Пьянич
10
Тотти
9
Ламела
10
Освальдо
4-2-3-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
23
Видаль
18
Эстигаррибия
21
Матри
15
Пьянич
20
Перротта
20
Перротта
15
Пьянич
43
Вивиани
30
Симплисио
30
Симплисио
43
Вивиани
10
Освальдо
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Освальдо
18
Эстигаррибия
15
Джаккерини
15
Джаккерини
18
Эстигаррибия
3
Пепе
11
Элиа
11
Элиа
3
Пепе
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
Остались в запасе
Рома
Ювентус
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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