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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 05 марта 2023
Рома
05.03.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
53'
Д. Манчини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Ювентус
90'
Красная карточка
М. Кен
90'
Замена
М. Кен
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
А. Белотти
️️️️
Л. Пеллегрини
86'
76'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
76'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Костич
75'
Желтая карточка
Ф. Костич
Замена
Т. Абрахам
️️️️
П. Дибала
73'
Замена
Э. Бове
️️️️
Д. Вейналдум
73'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
64'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
63'
59'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Н. Фаджоли
Желтая карточка
Б. Кристанте
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Б. Кристанте
53'
46'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Сандро
Желтая карточка
Н. Матич
33'
32'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
59
Никола Залевски
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
18
Матич
59
Залевски
4
Кристанте
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
21
Дибала
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
18
Костич
28
Влахович
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
23
Вейналдум
8
Бове
8
Бове
23
Вейналдум
21
Дибала
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Дибала
7
Пеллегрини
11
Белотти
11
Белотти
7
Пеллегрини
29
Фаджоли
14
Кьеза
14
Кьеза
29
Фаджоли
26
Сандро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
26
Сандро
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
18
Костич
8
Погба
8
Погба
18
Костич
7
Куадрадо
9
Кен
9
Кен
7
Куадрадо
Остались в запасе
Рома
Ювентус
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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