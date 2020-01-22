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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 22 января 2020
Ювентус
22.01.2020, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Рома
26'
К. Роналду
38'
Р. Бентанкур
45+2'
Л. Бонуччи
50'
Д. Буффон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
Б. Матюиди
80'
Желтая карточка
Г. Игуаин
65'
50'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Буффон
ГОЛ! 3:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Д. Коста
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Р. Бентанкур
38'
31'
Желтая карточка
Б. Кристанте
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
13
Данило
15
Пьянич
12
Рабьо
30
Бентанкур
11
Коста
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-1-3-1
13
Лопес
24
Флоренци
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
4
Кристанте
7
Ундер
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
9
Калинич
Остались в запасе
Ювентус
Рома
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ювентус - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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