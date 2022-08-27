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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 27 августа 2022
Ювентус
27.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рома
2'
Д. Влахович
69'
Т. Абрахам
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Рома
90'
+3
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
86'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Локателли
85'
78'
Замена
М. Кумбула
️️️️
П. Дибала
Замена
У. МакКенни
️️️️
Х. Куадрадо
77'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Миретти
77'
Желтая карточка
Ф. Костич
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
П. Дибала
62'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
Д. Закария
️️️️
А. Рабьо
58'
Травма
А. Рабьо
57'
46'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Манчини
41'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
М. Локателли
6'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛАЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПАЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
26
Сандро
22
Де Шильо
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
28
Влахович
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
6
Смоллинг
3
Ибаньес
23
Манчини
2
Карсдорп
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Абрахам
12
Рабьо
6
Закария
6
Закария
12
Рабьо
5
Локателли
6
Ровелла
6
Ровелла
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
22
МакКенни
7
Куадрадо
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
21
Миретти
30
Милик
30
Милик
21
Миретти
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
21
Дибала
3
Кумбула
3
Кумбула
21
Дибала
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
23
Манчини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
23
Манчини
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ювентус - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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Ювентус
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