Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 05 января 2014
Ювентус
05.01.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Рома
16'
А. Видаль
50'
Л. Бонуччи
77'
М. Вучинич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
А. Барцальи
86'
81'
Желтая карточка
А. Льяич
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Льоренте
80'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Видаль
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Вучинич
77'
76'
Красная карточка
Л. Кастан
75'
Красная карточка
Д. Де Росси
72'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
Замена
М. Вучинич
️️️️
К. Тевес
61'
56'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Додо
55'
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Пирло
50'
36'
Желтая карточка
Жервиньо
Желтая карточка
К. Тевес
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Тевес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Асамоа
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
2
Лихтштайнер
32
Тевес
12
Льоренте
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
13
Майкон
25
Кастан
4
Бенатиа
16
Додо
16
Де Росси
8
Строотман
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
23
Видаль
10
Маркизио
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
27
Квальярелла
27
Квальярелла
12
Льоренте
32
Тевес
9
Вучинич
9
Вучинич
32
Тевес
16
Додо
35
Торосидис
35
Торосидис
16
Додо
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
15
Пьянич
21
Дестро
21
Дестро
15
Пьянич
Остались в запасе
Ювентус
Рома
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ювентус - Рома
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+