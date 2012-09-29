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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 29 сентября 2012
Ювентус
29.09.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Рома
11'
А. Пирло
16'
А. Видаль (П)
19'
А. Матри
90'
С. Джовинко
69'
П. Освальдо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
ГОЛ! 4:1!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Барцальи
90'
Желтая карточка
М. Вучинич
89'
Замена
П. Погба
️️️️
П. Де Челье
85'
Желтая карточка
А. Видаль
81'
Замена
К. Асамоа
️️️️
К. Маркизио
77'
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Матри
76'
Желтая карточка
А. Матри
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Освальдо
64'
Замена
С. Перротта
️️️️
П. Тахцидис
63'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
34'
Замена
Маркиньос
️️️️
Ф. Бальдзаретти
27'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
20'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 3:0!
А. Матри
Пас отдал
А. Видаль
19'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Видаль
16'
15'
Желтая карточка
Л. Кастан
ГОЛ! 1:0!
А. Пирло
11'
10'
Желтая карточка
Р. Таддеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
4
Мартин Касерес
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
29
Де Челье
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
4
Касерес
9
Вучинич
21
Матри
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
11
Таддеи
25
Кастан
8
Бурдиссо
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
16
Де Росси
77
Тахцидис
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
10
Маркизио
27
Асамоа
27
Асамоа
10
Маркизио
29
Де Челье
8
Погба
8
Погба
29
Де Челье
21
Матри
21
Джовинко
21
Джовинко
21
Матри
42
Бальдзаретти
5
Маркиньос
5
Маркиньос
42
Бальдзаретти
77
Тахцидис
20
Перротта
20
Перротта
77
Тахцидис
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Ювентус
Рома
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Ювентус - Рома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Альянц Стадиум
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