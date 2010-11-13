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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 13 ноября 2010
Ювентус
13.11.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рома
34'
В. Яквинта
45+3'
Ф. Тотти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Травма
Д. Кьеллини
Замена
Амаури
️️️️
К. Маркизио
Замена
М. Бриги
️️️️
Л. Греко
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Л. Греко
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
В. Яквинта
Замена
А. Рози
️️️️
М. Кассетти
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Гроссо
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
С. Пепе
+2
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
А. Аквилани
Желтая карточка
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
30
Фабио Симплисио
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Жереми Менез
АП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
22
Марко Костантино
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
6
Гроссо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Соренсен
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
3
Пепе
27
Квальярелла
19
Яквинта
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
5
Мексес
8
Бурдиссо
6
Риисе
16
Де Росси
30
Симплисио
19
Греко
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
6
Гроссо
2
Траоре
2
Траоре
6
Гроссо
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
10
Маркизио
11
Амаури
11
Амаури
10
Маркизио
27
Кассетти
20
Рози
20
Рози
27
Кассетти
19
Греко
4
Бриги
4
Бриги
19
Греко
10
Тотти
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Тотти
Остались в запасе
Ювентус
Рома
22
Марко Костантино
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Марко Костантино
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
Посещаемость:
22869 из 27994 зрителей (81%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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