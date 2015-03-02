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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 02 марта 2015
Рома
02.03.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
77'
С. Кейта
63'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
89'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
83'
Желтая карточка
А. Видаль
82'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Р. Наингголан
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Кейта
Пас отдал
А. Флоренци
77'
76'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Д. Де Росси
72'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Тотти
70'
69'
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Льяич
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Вторая желтая
В. Торосидис
61'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
59'
Желтая карточка
М. Пьянич
56'
54'
Желтая карточка
А. Мората
39'
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Д. Де Росси
32'
Желтая карточка
В. Торосидис
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
20
Сейду Кейта
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
23
Артуро Видаль
ОП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Де Санктис
25
Холебас
35
Торосидис
2
Янга-Мбива
44
Манолас
16
Де Росси
20
Кейта
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
3-4-1-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
23
Видаль
27
Эвра
37
Перейра
21
Мората
32
Тевес
16
Де Росси
44
Наингголан
44
Наингголан
16
Де Росси
22
Льяич
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Льяич
10
Тотти
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Тотти
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
21
Мората
21
Коман
21
Коман
21
Мората
Остались в запасе
Рома
Ювентус
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Ювентус
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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