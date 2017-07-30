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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 30 июля 2017
Рома
30.07.2017, воскресенье, 23:00
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рома - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
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2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
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Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 2
08.11.2026
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05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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