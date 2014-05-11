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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 11 мая 2014
Рома
11.05.2014, воскресенье, 19:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
90+4'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
В. Торосидис
90'
Желтая карточка
В. Торосидис
87'
83'
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Падоин
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Дестро
80'
75'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
74'
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Барцальи
Замена
Р. Толой
️️️️
М. Бенатиа
71'
Желтая карточка
М. Пьянич
59'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Д. Де Росси
55'
Желтая карточка
М. Дестро
48'
22'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3-4-1-2
1
Скорупски
25
Кастан
4
Бенатиа
35
Торосидис
7
Бастос
15
Пьянич
16
Де Росси
44
Наингголан
27
Жервиньо
10
Тотти
21
Дестро
4-4-2
30
Сторари
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
21
Пирло
8
Погба
19
Падоин
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
4
Бенатиа
2
Толой
2
Толой
4
Бенатиа
21
Дестро
24
Флоренци
24
Флоренци
21
Дестро
16
Де Росси
11
Таддеи
11
Таддеи
16
Де Росси
15
Барцальи
4
Касерес
4
Касерес
15
Барцальи
19
Падоин
10
Маркизио
10
Маркизио
19
Падоин
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
Остались в запасе
Рома
Ювентус
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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