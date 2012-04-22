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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 22 апреля 2012
Ювентус
22.04.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Рома
4'
А. Видаль
8'
А. Видаль
29'
А. Пирло
52'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
Желтая карточка
Б. Кркич
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Пьянич
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Замена
Б. Кркич
️️️️
П. Освальдо
ГОЛ! 4:0!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Вучинич
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Пенальти не реализован!
А. Пирло
ГОЛ! 3:0!
А. Пирло
Замена
Д. Курчи
️️️️
Ф. Борини
Красная карточка
М. Стекеленбург
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
М. Вучинич
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛАЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПАЗ
5
Фернандо Гаго
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
9
Вучинич
27
Квальярелла
3-2-3-2
1
Стекеленбург
24
Кьер
16
Де Росси
3
Анхель
20
Рози
5
Гаго
15
Пьянич
77
Маркиньо
20
Перротта
10
Освальдо
16
Борини
23
Видаль
15
Джаккерини
15
Джаккерини
23
Видаль
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
16
Борини
23
Курчи
23
Курчи
16
Борини
15
Пьянич
9
Ламела
9
Ламела
15
Пьянич
10
Освальдо
9
Кркич
9
Кркич
10
Освальдо
Остались в запасе
Ювентус
Рома
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ювентус - Рома
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:45 (прямая)
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