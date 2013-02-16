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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 16 февраля 2013
Рома
16.02.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
58'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
А. Пирло
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
88'
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Маркиньо
83'
71'
Замена
Н. Анелька
️️️️
А. Видаль
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
68'
61'
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
58'
56'
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Асамоа
56'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
51'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Ф. Тотти
31'
Желтая карточка
Д. Де Росси
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Иван Пирис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
35
Василис Торосидис
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Стекеленбург
4
Пирис
5
Маркиньос
8
Бурдиссо
16
Де Росси
77
Маркиньо
15
Пьянич
35
Торосидис
10
Тотти
9
Ламела
10
Освальдо
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
27
Асамоа
9
Вучинич
21
Матри
77
Маркиньо
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
77
Маркиньо
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
27
Асамоа
19
Падоин
19
Падоин
27
Асамоа
23
Видаль
39
Анелька
39
Анелька
23
Видаль
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
Остались в запасе
Рома
Ювентус
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Рома - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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