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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 23 января 2010
Ювентус
23.01.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Рома
51'
А. Дель Пьеро
68'
Ф. Тотти (П)
90+3'
Й. Риисе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
+3
ГОЛ! 1:2!
Й. Риисе
Пас отдал
Д. Писарро
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Амаури
+1
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
Замена
А. Маннингер
️️️️
А. Дель Пьеро
Красная карточка
Д. Буффон
Замена
А. Кандрева
️️️️
З. Грыгера
Желтая карточка
Р. Таддеи
Желтая карточка
Ф. Гроссо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Л. Тони
Травма
Л. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
11
Хасан Салихамиджич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
АП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
11
Родриго Таддеи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
6
Легротталье
26
Грыгера
22
Сиссоко
11
Салихамиджич
10
Маркизио
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
7
Писарро
11
Таддеи
16
Де Росси
20
Перротта
9
Вучинич
18
Тони
10
Дель Пьеро
13
Маннингер
13
Маннингер
10
Дель Пьеро
26
Грыгера
87
Кандрева
87
Кандрева
26
Грыгера
11
Амаури
9
Паолуччи
9
Паолуччи
11
Амаури
18
Тони
10
Тотти
10
Тотти
18
Тони
Остались в запасе
Ювентус
Рома
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Чиро Феррара
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Рома
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
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