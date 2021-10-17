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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 17 октября 2021
Ювентус
17.10.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рома
16'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Р. Карсдорп
89'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
Данило
88'
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Де Шильо
88'
85'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
81'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ж. Верету
Замена
Артур
️️️️
Ф. Бернардески
76'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
М. Кен
71'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Кьеза
71'
70'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
М. Де Шильо
49'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Абрахам
44'
Пенальти не реализован!
Ж. Верету
Желтая карточка
В. Щесны
42'
26'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Р. Бентанкур
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
14
Кьеллини
22
Де Шильо
5
Локателли
30
Бентанкур
7
Куадрадо
14
Кьеза
10
Бернардески
9
Кен
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Винья
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
22
Де Шильо
26
Сандро
26
Сандро
22
Де Шильо
10
Бернардески
6
Артур
6
Артур
10
Бернардески
9
Кен
21
Кулушевски
21
Кулушевски
9
Кен
14
Кьеза
21
Мората
21
Мората
14
Кьеза
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
17
Верету
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Верету
Остались в запасе
Ювентус
Рома
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ювентус - Рома
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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