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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 23 декабря 2017
Ювентус
23.12.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рома
18'
М. Бенатиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
87'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Сандро
82'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
52'
23'
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
26
Сандро
4
Бенатиа
14
Кьеллини
15
Барцальи
8
Матюиди
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Игуаин
9
Манджукич
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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