Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 27 января 2011
Ювентус
27.01.2011, четверг, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Рома
63'
М. Вучинич
90+1'
Р. Таддеи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Рома
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Таддеи
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
М. Мотта
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
В. Яквинта
️️️️
С. Пепе
Травма
С. Пепе
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ж. Менез
Замена
М. Красич
️️️️
Амаури
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
16
Марко Мотта
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
30
Фабио Симплисио
ЦП
4
Маттео Бриги
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Грыгера
30
Мело
3
Пепе
22
Сиссоко
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
11
Амаури
4-1-3-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
16
Де Росси
4
Бриги
30
Симплисио
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
16
Мотта
6
Гроссо
6
Гроссо
16
Мотта
11
Амаури
17
Красич
17
Красич
11
Амаури
3
Пепе
19
Яквинта
19
Яквинта
3
Пепе
4
Бриги
11
Таддеи
11
Таддеи
4
Бриги
7
Менез
22
Боррьелло
22
Боррьелло
7
Менез
Остались в запасе
Ювентус
Рома
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Рома
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+