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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 30 декабря 2023
Ювентус
30.12.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рома
47'
А. Рабьо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Рома
Замена
Д. Ругани
️️️️
У. МакКенни
90'
+6
80'
Замена
С. Азмун
️️️️
Н. Залевски
Желтая карточка
М. Локателли
77'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
76'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
75'
74'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Паредес
68'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Йылдыз
65'
64'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Бове
ГОЛ! 1:0!
А. Рабьо
Пас отдал
Д. Влахович
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
13
Данило
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Тимоти Веа
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ПАЗ
4
Бриан Кристанте
ОП
5
Расмус Кристенсен
ЦП
5
Леандро Паредес
ЦП
21
Пауло Дибала
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
4
Гатти
5
Локателли
12
Рабьо
22
Веа
22
МакКенни
18
Костич
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
8
Бове
4
Кристанте
59
Залевски
5
Кристенсен
5
Паредес
21
Дибала
9
Лукаку
22
МакКенни
24
Ругани
24
Ругани
22
МакКенни
10
Йылдыз
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Йылдыз
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
8
Бове
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бове
5
Паредес
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
5
Паредес
59
Залевски
20
Азмун
20
Азмун
59
Залевски
Остались в запасе
Ювентус
Рома
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ювентус - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Количество передач
438
592
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.33
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
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