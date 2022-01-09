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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 09 января 2022
Рома
09.01.2022, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 4
Завершен
Ювентус
11'
Т. Абрахам
48'
Г. Мхитарян
53'
Л. Пеллегрини
18'
П. Дибала
70'
М. Локателли
74'
Д. Кулушевски
77'
М. Де Шильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Ювентус
Замена
Б. Майорал
️️️️
Л. Пеллегрини
88'
Пенальти не реализован!
Л. Пеллегрини
83'
82'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
П. Дибала
81'
Вторая желтая
М. де Лигт
Замена
К. Перес
️️️️
Ж. Верету
78'
77'
ГОЛ! 3:4!
М. Де Шильо
Желтая карточка
Б. Кристанте
76'
74'
ГОЛ! 3:3!
Д. Кулушевски
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ф. Афена-Гьян
71'
70'
ГОЛ! 3:2!
М. Локателли
Пас отдал
А. Мората
65'
Желтая карточка
М. Локателли
64'
Замена
Артур
️️️️
Р. Бентанкур
64'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
ГОЛ! 3:1!
Л. Пеллегрини
53'
52'
Желтая карточка
М. де Лигт
Желтая карточка
Р. Ибаньес
51'
Желтая карточка
Ж. Верету
50'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Пеллегрини
48'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Куадрадо
32'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Кьеза
18'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Кьеза
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Ж. Верету
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
67
Давиде Мастрантонио
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Ювентус
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-4-1-2
1
Патрисиу
6
Винья
6
Смоллинг
3
Ибаньес
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Пеллегрини
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
3-1-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
24
Ругани
4
де Лигт
5
Локателли
7
Куадрадо
30
Бентанкур
22
МакКенни
14
Кьеза
21
Дибала
9
Кен
17
Верету
23
Перес
23
Перес
17
Верету
13
Афена-Гьян
14
Шомуродов
14
Шомуродов
13
Афена-Гьян
7
Пеллегрини
9
Майорал
9
Майорал
7
Пеллегрини
21
Дибала
14
Кьеллини
14
Кьеллини
21
Дибала
30
Бентанкур
6
Артур
6
Артур
30
Бентанкур
14
Кьеза
21
Кулушевски
21
Кулушевски
14
Кьеза
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
Остались в запасе
Рома
Ювентус
59
Никола Залевски
ЛЗ
67
Давиде Мастрантонио
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Марле Аке
ЛВ
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
67
Давиде Мастрантонио
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
55
Жомбор Сенко
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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