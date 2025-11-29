Введите ваш ник на сайте
«Ахмат» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

29 ноября 2025 9:32
Ахмат - Динамо
30 нояб. 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Динамо» с форой (0)
Сделать ставку

30 ноября на «Ахмат-Арене» пройдет матч 17-го тура Премьер-лиги, где «Ахмат» примет «Динамо». Хозяева переживают тяжелую серию поражений и продолжают пропускать практически в каждом матче. «Динамо» же стабилизировало игру и уверенно набрало три очка в прошлом туре. Матч обещает стать боевым: обе команды забивают нерегулярно, но почти всегда допускают ошибки в обороне.

«Ахмат»

Грозненский клуб занимает 12-е место с 16 очками и идет на серии из пяти поражений подряд. «Ахмат» пропускает уже восемь матчей подряд, что указывает на серьезные проблемы в защитной линии. В последних пяти встречах команда забила 6 голов, пропустив при этом 12. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе (7 голов), но даже его результативность не помогает команде стабилизироваться.

«Динамо»

Москвичи набрали 20 очков и расположились на 9-м месте. В последнем туре команда уверенно обыграла «Динамо» Махачкала 3:0, продемонстрировав качественную игру в атаке. В пяти последних матчах «Динамо» забило 7 голов и пропустило 4 – один из самых стабильных показателей в средней группе. Иван Сергеев остается ключевой фигурой в нападении (9 голов). В очных встречах клуб также выглядит увереннее: не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Ахмата».

Факты о командах

«Ахмат»

  • Проигрыш в 5 последних матчах
  • Пропускает 8 матчей подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Динамо»

«Динамо»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ахмата»
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных встречах
  • Пропускает в 4 из 6 последних матчей

Личные встречи
30% (12)
35% (14)
35% (14)
42
Забитых мячей
48
1.05
В среднем за матч
1.2
3:0
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
2 : 2
19.10.2025
Ахмат
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
08.07.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
1 : 1
02.12.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
4 : 2
15.09.2024
Ахмат
Товарищеские матчи,
Динамо
0 : 3
30.06.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
2 : 0
09.03.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1 : 1
01.10.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0 : 3
14.05.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
2 : 1
23.11.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
02.10.2022
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
2 : 1
13.09.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2 : 0
15.04.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
14.08.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 2
28.02.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
21.09.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
13.03.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
02.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0 : 0
27.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 0
28.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1 : 1
18.11.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2 : 0
29.07.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
14.03.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
21.08.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 0
19.04.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
3 : 0
23.11.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
1 : 0
27.04.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Динамо
1 : 0
03.08.2013
Ахмат
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
01.03.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
1 : 2
09.12.2012
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
1 : 2
19.08.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
6 : 2
13.08.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
0 : 0
16.04.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
3 : 1
12.09.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
18.04.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0 : 1
09.08.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1 : 0
04.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
0 : 0
19.10.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
2 : 1
16.05.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0 : 1
23.10.2005
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
18.06.2005
Динамо
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо»

При текущей форме команд очевидно, что «Ахмат» испытывает серьезные трудности в обороне. Команда пропускает слишком легко, а игровые провалы повторяются от матча к матчу. «Динамо» выглядит более собранным и стабильно забивает хотя бы один мяч практически в каждой встрече. Учитывая форму гостей, их преимущество в очных матчах и слабость «Ахмата» в защите, логично ожидать, что москвичи будут ближе к победе. Однако, учитывая домашний характер матча, безопасным вариантом выглядит ставка с подстраховкой.

Прогноз: победа «Динамо» с форой (0) – коэффициент 1.75

1.75
Победа «Динамо» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 