30 ноября на «Ахмат-Арене» пройдет матч 17-го тура Премьер-лиги, где «Ахмат» примет «Динамо». Хозяева переживают тяжелую серию поражений и продолжают пропускать практически в каждом матче. «Динамо» же стабилизировало игру и уверенно набрало три очка в прошлом туре. Матч обещает стать боевым: обе команды забивают нерегулярно, но почти всегда допускают ошибки в обороне.

«Ахмат»

Грозненский клуб занимает 12-е место с 16 очками и идет на серии из пяти поражений подряд. «Ахмат» пропускает уже восемь матчей подряд, что указывает на серьезные проблемы в защитной линии. В последних пяти встречах команда забила 6 голов, пропустив при этом 12. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе (7 голов), но даже его результативность не помогает команде стабилизироваться.

«Динамо»

Москвичи набрали 20 очков и расположились на 9-м месте. В последнем туре команда уверенно обыграла «Динамо» Махачкала 3:0, продемонстрировав качественную игру в атаке. В пяти последних матчах «Динамо» забило 7 голов и пропустило 4 – один из самых стабильных показателей в средней группе. Иван Сергеев остается ключевой фигурой в нападении (9 голов). В очных встречах клуб также выглядит увереннее: не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Ахмата».

Факты о командах

«Ахмат»

Проигрыш в 5 последних матчах

Пропускает 8 матчей подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах против «Динамо»

«Динамо»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ахмата»

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних очных встречах

Пропускает в 4 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо»

При текущей форме команд очевидно, что «Ахмат» испытывает серьезные трудности в обороне. Команда пропускает слишком легко, а игровые провалы повторяются от матча к матчу. «Динамо» выглядит более собранным и стабильно забивает хотя бы один мяч практически в каждой встрече. Учитывая форму гостей, их преимущество в очных матчах и слабость «Ахмата» в защите, логично ожидать, что москвичи будут ближе к победе. Однако, учитывая домашний характер матча, безопасным вариантом выглядит ставка с подстраховкой.

Прогноз: победа «Динамо» с форой (0) – коэффициент 1.75