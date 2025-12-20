Матч 17-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Хетафе» пройдет в Севилье и станет важным с точки зрения борьбы за места в верхней половине таблицы. Хозяева продолжают погоню за зоной еврокубков, тогда как гости пытаются стабилизировать результаты после неудачного отрезка в чемпионате.

«Бетис»

После 16 туров «Бетис» набрал 25 очков и занимает 6-е место. Команда демонстрирует уверенную игру на дистанции и не проигрывает в 11 из 13 последних матчей Ла Лиги. Атакующая линия выглядит мощно: в последних пяти встречах севильцы забили 12 мячей, в среднем по 2.40 за игру. При этом оборона остается уязвимой, что подтверждают 7 пропущенных голов на том же отрезке. «Бетис» регулярно забивает и в очных встречах с «Хетафе», отличившись в четырех последних матчах против этого соперника.

«Хетафе»

«Хетафе» идет на 10-й позиции с 20 очками, но подходит к игре на фоне серии из трех поражений подряд в чемпионате. Команда забивает немного – в среднем 1.00 гола за игру в последних матчах, при этом пропускает чаще, чем хотелось бы, – 1.60 мяча в среднем. Несмотря на текущие проблемы, «Хетафе» нередко находит свои шансы в матчах против «Бетиса» и забивал в пяти последних очных встречах. Однако нестабильность в обороне и слабая форма могут сыграть решающую роль.

Факты о командах

«Бетис»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 11 из 13 последних игр

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5)

Забивает в 4 последних матчах против «Хетафе»

«Хетафе»

Проиграл 3 последних матча Ла Лиги

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.60 пропущенного гола за игру

Забивает в 5 последних матчах против «Бетиса»

Прогноз на матч «Бетис» – «Хетафе»

Хозяева выглядят предпочтительнее за счет более стабильной формы и высокой результативности. «Хетафе» способен навязать борьбу и отличиться, но текущая серия поражений и проблемы в защите снижают шансы гостей на положительный результат. Матч имеет хорошие предпосылки для результативного сценария.

Рекомендованные ставки