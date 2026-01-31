31 января в 22-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Игра в Памплоне начнется в 18:15 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши с 25 очками занимает 9-е место в Примере. «Осасуна» добыла 7 побед, 4 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:25.

Последние результаты:

24.01.26 «Райо Вальекано» – «Осасуна» – 1:3;

17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;

13.01.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 41 очко и занимает 4-е место. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 13 побед, 2 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 37:21.

Предыдущие результаты:

28.01.26 «Байер» – «Вильярреал» – 3:0;

24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2;

20.01.26 «Вильярреал» – «Аякс» – 1:2.

Очные встречи

20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1;

03.05.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 4:2;

24.11.24 «Осасуна» – «Вильярреал» – 2:2.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Вильярреал»

«Вильярреал» отмучился в Лиге чемпионов и может сосредоточиться на борьбе за топ-4 в Примере. Безусловно, «Осасуна» попытается воспользоваться усталостью соперника. Тем более, что и сами памплонцы еще не потеряли шансы на еврокубки.