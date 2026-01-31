Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осасуна» – «Вильярреал»: прогноз на матч 22 тура Примеры с коэффициентом 1.68

31 января 2026 7:27
Осасуна - Вильярреал
31 янв. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Обе забьют – да
Сделать ставку

31 января в 22-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Игра в Памплоне начнется в 18:15 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши с 25 очками занимает 9-е место в Примере. «Осасуна» добыла 7 побед, 4 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:25.

Последние результаты:

  • 24.01.26 «Райо Вальекано» – «Осасуна» – 1:3;
  • 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;
  • 13.01.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 41 очко и занимает 4-е место. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 13 побед, 2 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 37:21.

Предыдущие результаты:

  • 28.01.26 «Байер» – «Вильярреал» – 3:0;
  • 24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2;
  • 20.01.26 «Вильярреал» – «Аякс» – 1:2.

Очные встречи

  • 20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1;
  • 03.05.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 4:2;
  • 24.11.24 «Осасуна» – «Вильярреал» – 2:2.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Вильярреал»

«Вильярреал» отмучился в Лиге чемпионов и может сосредоточиться на борьбе за топ-4 в Примере. Безусловно, «Осасуна» попытается воспользоваться усталостью соперника. Тем более, что и сами памплонцы еще не потеряли шансы на еврокубки.

  • Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.68.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.

1.68
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Вильярреал Осасуна
Другие прогнозы
31.01.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург - Санкт-Паули
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
17:30
2.35
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм - Унион
Фора «Хоффенхайма» (-1)
31.01.2026
17:30
2.17
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер - Боруссия М
Тотал голов меньше 2.5
31.01.2026
18:00
2.20
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон - Борнмут
Фора «Вулверхэмптон» (0)
31.01.2026
18:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лидс - Арсенал
Обе забьют
31.01.2026
18:15
1.68
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна - Вильярреал
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 