31 января 2026 7:27
Осасуна - Вильярреал
31 янв. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 22 турПерейти в онлайн матча
31 января в 22-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Вильярреал». Игра в Памплоне начнется в 18:15 (мск).
«Осасуна»
Команда Алессио Лиши с 25 очками занимает 9-е место в Примере. «Осасуна» добыла 7 побед, 4 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 24:25.
Последние результаты:
- 24.01.26 «Райо Вальекано» – «Осасуна» – 1:3;
- 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2;
- 13.01.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 41 очко и занимает 4-е место. Подопечные Марселино Гарсии Тораля добыли 13 побед, 2 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 37:21.
Предыдущие результаты:
- 28.01.26 «Байер» – «Вильярреал» – 3:0;
- 24.01.26 «Вильярреал» – «Реал» – 0:2;
- 20.01.26 «Вильярреал» – «Аякс» – 1:2.
Очные встречи
- 20.09.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 2:1;
- 03.05.25 «Вильярреал» – «Осасуна» – 4:2;
- 24.11.24 «Осасуна» – «Вильярреал» – 2:2.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Вильярреал»
«Вильярреал» отмучился в Лиге чемпионов и может сосредоточиться на борьбе за топ-4 в Примере. Безусловно, «Осасуна» попытается воспользоваться усталостью соперника. Тем более, что и сами памплонцы еще не потеряли шансы на еврокубки.
- Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.68.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.