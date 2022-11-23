Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 23 ноября 2022
Ахмат
23.11.2022, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
17'
М. Конате
42'
Л. Садулаев (П)
58'
А. Кутицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Динамо
85'
Желтая карточка
С. Сазонов
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
А. Швец
84'
74'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
73'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
А. Захарян
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
73'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Б. Бериша
73'
Замена
Е. Харин
️️️️
Л. Садулаев
66'
60'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Э. Даса
60'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Кутицкий
Желтая карточка
Р. Уциев
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Садулаев
42'
40'
Желтая карточка
А. Захарян
27'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
11
Магомед Якуев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
40
Уциев
5
Трошечкин
94
Тимофеев
7
Садулаев
0
Швец
19
Олейников
7
Бериша
13
Конате
4-2-3-1
31
Лещук
2
Даса
4
Сазонов
2
Маричаль
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
7
Садулаев
59
Харин
59
Харин
7
Садулаев
0
Швец
44
Журавлев
44
Журавлев
0
Швец
7
Бериша
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Бериша
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
2
Даса
93
Лаксальт
93
Лаксальт
2
Даса
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
23
Захарян
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
23
Захарян
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
35
Ризван Ташаев
ВР
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
11
Магомед Якуев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
11
Магомед Якуев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ахмат - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Роман Милюченко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Ахмат
Динамо
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
25 ноября
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
25 ноября
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
25 ноября
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
24 ноября
2
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
Экс-форвард «Динамо»: «Тюкавин в последних матчах сдал, 2 матча за сборную вообще пешком»
Вчера, 10:21
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+