21 декабря в 15 туре Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет лидера чемпионата – «Баварию». Для хозяев это матч из категории повышенной сложности: команда борется за выживание и регулярно теряет очки, тогда как мюнхенцы уверенно идут к титулу и стабильно набирают максимум даже на выезде. Разница в классе очевидна, но статистика указывает на возможную результативную игру.

«Хайденхайм»

Команда находится в зоне вылета, имея 11 очков после 14 туров. «Хайденхайм» пропускает в 15 матчах Бундеслиги подряд и в среднем получает 2.60 гола за игру в последних встречах. При этом атакующая линия не полностью беззуба: в трех последних турах команда забивала, а в пяти последних матчах отличалась в среднем один раз за игру. Победы над прямыми конкурентами чередуются с крупными поражениями от фаворитов.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате с 38 очками и лучшей разницей мячей. «Бавария» не проигрывает в 14 матчах Бундеслиги подряд и забивает в каждом из них, в среднем более трех голов за игру в последних турах. Даже осечка с «Майнцем» не пошатнула позиции команды, которая остается самой результативной в лиге и регулярно создает огромное количество моментов.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 17 матчах подряд

Забивает в 3 последних турах

В среднем 1.00 забитого и 2.60 пропущенного гола за игру

«Бавария»