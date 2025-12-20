Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

20 декабря 2025 9:40
Хайденхайм - Бавария
21 дек. 2025, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
Сделать ставку

21 декабря в 15 туре Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет лидера чемпионата – «Баварию». Для хозяев это матч из категории повышенной сложности: команда борется за выживание и регулярно теряет очки, тогда как мюнхенцы уверенно идут к титулу и стабильно набирают максимум даже на выезде. Разница в классе очевидна, но статистика указывает на возможную результативную игру.

«Хайденхайм»

Команда находится в зоне вылета, имея 11 очков после 14 туров. «Хайденхайм» пропускает в 15 матчах Бундеслиги подряд и в среднем получает 2.60 гола за игру в последних встречах. При этом атакующая линия не полностью беззуба: в трех последних турах команда забивала, а в пяти последних матчах отличалась в среднем один раз за игру. Победы над прямыми конкурентами чередуются с крупными поражениями от фаворитов.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате с 38 очками и лучшей разницей мячей. «Бавария» не проигрывает в 14 матчах Бундеслиги подряд и забивает в каждом из них, в среднем более трех голов за игру в последних турах. Даже осечка с «Майнцем» не пошатнула позиции команды, которая остается самой результативной в лиге и регулярно создает огромное количество моментов.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних турах
  • В среднем 1.00 забитого и 2.60 пропущенного гола за игру

«Бавария»

  • Забивает в 27 матчах подряд
  • Не проигрывает в 14 турах Бундеслиги
  • В среднем 3.20 забитого гола за игру в последних матчах

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
11
Забитых мячей
19
2.2
В среднем за матч
3.8
3:2
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хайденхайм
0 : 4
19.04.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
4 : 2
07.12.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хайденхайм
3 : 2
06.04.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
4 : 2
11.11.2023
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/4 финала
Бавария
5 : 4
03.04.2019
Хайденхайм

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бавария»

С учетом формы команд и статистики очных встреч ожидается игра под диктовку гостей. «Бавария» регулярно находит слабые места в обороне соперников, а «Хайденхайм» слишком часто ошибается у своих ворот. При этом хозяева способны ответить одним голом, воспользовавшись высоким темпом встречи.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Тотал матча больше 3.5 – коэффициент 1.90

1.55
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Хайденхайм
  • Читайте нас: 