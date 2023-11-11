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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хайденхайм
Бавария - Хайденхайм: обзор матча 11 ноября 2023
Бавария
11.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Хайденхайм
14'
Г. Кейн
44'
Г. Кейн
72'
Р. Геррейру
85'
Э. Чупо-Мотинг
67'
Т. Кляйнденст
70'
Я. Бесте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Хайденхайм
90'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Бесте
ГОЛ! 4:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Тель
85'
83'
Замена
Ф. Пик
️️️️
Э. Динкчи
83'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Б. Гимбер
ГОЛ! 3:2!
Р. Геррейру
72'
70'
ГОЛ! 2:2!
Я. Бесте
67'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кляйнденст
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
61'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Д. Упамекано
61'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Гнабри
61'
61'
Замена
А. Бек
️️️️
Н. Тайеркауф
61'
Замена
К. Сесса
️️️️
Л. Мэлони
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Сане
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Сане
14'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
70
Сарр
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Кейн
3-1-5
22
Мюллер
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
18
Динкчи
23
Гимбер
11
Кляйнденст
3
Шеппнер
30
Тайеркауф
2
Упамекано
22
Геррейру
22
Геррейру
2
Упамекано
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
18
Динкчи
20
Пик
20
Пик
18
Динкчи
15
Мэлони
8
Сесса
8
Сесса
15
Мэлони
19
Бесте
7
Томалья
7
Томалья
19
Бесте
30
Тайеркауф
21
Бек
21
Бек
30
Тайеркауф
23
Гимбер
30
Шиммер
30
Шиммер
23
Гимбер
Остались в запасе
Бавария
Хайденхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Бавария - Хайденхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
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