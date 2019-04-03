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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Хайденхайм
Бавария - Хайденхайм: обзор матча 03 апреля 2019
Бавария
03.04.2019, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
5 : 4
Завершен
Хайденхайм
12'
Л. Горецка
53'
Т. Мюллер
55'
Р. Левандовски
65'
С. Гнабри
84'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Хайденхайм
Желтая карточка
Р. Левандовски
86'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Р. Левандовски
84'
ГОЛ! 4:0!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Хуммельс
65'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
55'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
53'
Красная карточка
Н. Зюле
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Й. Киммих
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бавария - Хайденхайм
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Бавария
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