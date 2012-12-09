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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 09 декабря 2012
Ахмат
09.12.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
64'
Аилтон
12'
К. Кураньи
67'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+4
Замена
А. Гатагов
️️️️
И. Соловьев
88'
Желтая карточка
А. Сапета
87'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Кокорин
Замена
З. Садаев
️️️️
Ф. Кудряшов
77'
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Лебеденко
72'
68'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Я. Яншер
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
Пас отдал
Я. Яншер
ГОЛ! 1:1!
Аилтон
Пас отдал
Ф. Кудряшов
64'
Замена
Маурисио
️️️️
М. Рыбус
53'
Желтая карточка
М. Йиранек
38'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
40
Благо
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
89
Якоб Яншер
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
25
Йиранек
30
Кудряшов
40
Благо
21
Адилсон
33
Ятченко
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-4-2
21
Березовский
4
Чичерин
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
89
Яншер
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Соловьев
9
Кокорин
22
Кураньи
31
Рыбус
8
Маурисио
8
Маурисио
31
Рыбус
10
Лебеденко
95
Митришев
95
Митришев
10
Лебеденко
30
Кудряшов
9
Садаев
9
Садаев
30
Кудряшов
9
Соловьев
9
Гатагов
9
Гатагов
9
Соловьев
9
Кокорин
41
Сапета
41
Сапета
9
Кокорин
89
Яншер
19
Ропотан
19
Ропотан
89
Яншер
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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