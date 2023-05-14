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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 14 мая 2023
Динамо
14.05.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Ахмат
38'
Н. Гбамбле
57'
М. Конате
71'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ахмат
89'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
89'
Замена
М. Мацуев
️️️️
Н. Гбамбле
Замена
В. Грулев
️️️️
Я. Гладышев
82'
71'
ГОЛ! 0:3!
В. Ильин
Пас отдал
В. Карапузов
Желтая карточка
Ф. Смолов
64'
61'
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
Замена
М. Нгамале
️️️️
А. Захарян
59'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Л. Гагнидзе
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
Пас отдал
М. Богосавац
54'
Замена
В. Ильин
️️️️
Е. Харин
53'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Швец
Замена
Н. Маричаль
️️️️
М. Майсторович
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гбамбле
Пас отдал
Д. Тодорович
Замена
М. Норманн
️️️️
С. Сазонов
30'
Желтая карточка
С. Сазонов
13'
12'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шунин
7
Скопинцев
5
Майсторович
4
Сазонов
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Захарян
90
Смолов
91
Гладышев
4-2-3-1
88
Шелия
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
0
Швец
18
Камилов
84
Гбамбле
17
Карапузов
59
Харин
13
Конате
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
5
Майсторович
2
Маричаль
2
Маричаль
5
Майсторович
4
Сазонов
17
Норманн
17
Норманн
4
Сазонов
23
Захарян
13
Нгамале
13
Нгамале
23
Захарян
23
Гагнидзе
70
Тюкавин
70
Тюкавин
23
Гагнидзе
55
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
55
Тодорович
0
Швец
94
Тимофеев
94
Тимофеев
0
Швец
84
Гбамбле
13
Мацуев
13
Мацуев
84
Гбамбле
59
Харин
98
Ильин
98
Ильин
59
Харин
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
77
Денис Макаров
ПВ
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Славиша Йоканович
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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