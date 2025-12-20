Введите ваш ник на сайте
«Вильярреал» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.90

20 декабря 2025 8:17
Вильярреал - Барселона
21 дек. 2025, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

Матч 17-го тура Ла Лиги в Вильярреале станет одним из центральных в туре. Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, что делает предстоящую встречу принципиальной и насыщенной с точки зрения игровых событий.

«Вильярреал»

Хозяева занимают третье место, набрав 35 очков после 15 туров. Команда выиграла шесть последних матчей в чемпионате и стабильно забивает: серия с голами в Ла Лиге насчитывает уже 11 встреч подряд. При этом оборона «Вильярреала» не выглядит безупречной – в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.60 мяча. Даже на фоне побед защита регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно важно перед матчем с лидером чемпионата.

«Барселона»

Каталонцы уверенно лидируют в Ла Лиге с 43 очками и лучшей атакой турнира – 49 голов за 17 матчей. «Барселона» выигрывает семь туров подряд и забивает в каждом матче чемпионата на протяжении 20 встреч. В последних пяти играх команда отличается в среднем 2.80 раза за матч, при этом оборона также не безупречна – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. В гостевых матчах против «Вильярреала» каталонцы традиционно успешны и выигрывали шесть последних очных встреч на выезде.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 11 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Барселона»

  • Побеждает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 20 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5)
  • Забивает в 6 последних матчах против «Вильярреала»

Личные встречи
14% (5)
17% (6)
69% (25)
46
Забитых мячей
92
1.28
В среднем за матч
2.56
5:3
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
2 : 3
18.05.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 5
22.09.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 4
27.08.2023
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 1
12.02.2023
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 0
20.10.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
0 : 2
22.05.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 3
27.11.2021
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1 : 2
25.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
4 : 0
27.09.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 4
05.07.2020
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
2 : 1
24.09.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
4 : 4
02.04.2019
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2 : 0
02.12.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
5 : 1
09.05.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
0 : 2
10.12.2017
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
4 : 1
06.05.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
1 : 1
08.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
2 : 2
20.03.2016
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 0
08.11.2015
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Вильярреал
1 : 3
04.03.2015
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
3 : 1
11.02.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 2
01.02.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2014
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 3
27.04.2014
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 1
14.12.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 0
29.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
5 : 0
29.08.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 1
02.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
13.11.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 4
01.05.2010
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
02.01.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
3 : 3
10.05.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 2
21.12.2008
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 2
09.03.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 1
20.10.2007
Барселона
Показать все

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона»

Обе команды находятся в отличной атакующей форме, но оборона «Вильярреала» выглядит уязвимой против самой результативной команды чемпионата. «Барселона» стабильно реализует моменты, а характер очных встреч между соперниками указывает на результативный сценарий. При этом гости имеют заметное преимущество по классу и статистике личных встреч на выезде.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Вильярреал
Рекомендуем
