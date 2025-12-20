Матч 17-го тура Ла Лиги в Вильярреале станет одним из центральных в туре. Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, что делает предстоящую встречу принципиальной и насыщенной с точки зрения игровых событий.

«Вильярреал»

Хозяева занимают третье место, набрав 35 очков после 15 туров. Команда выиграла шесть последних матчей в чемпионате и стабильно забивает: серия с голами в Ла Лиге насчитывает уже 11 встреч подряд. При этом оборона «Вильярреала» не выглядит безупречной – в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.60 мяча. Даже на фоне побед защита регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно важно перед матчем с лидером чемпионата.

«Барселона»

Каталонцы уверенно лидируют в Ла Лиге с 43 очками и лучшей атакой турнира – 49 голов за 17 матчей. «Барселона» выигрывает семь туров подряд и забивает в каждом матче чемпионата на протяжении 20 встреч. В последних пяти играх команда отличается в среднем 2.80 раза за матч, при этом оборона также не безупречна – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. В гостевых матчах против «Вильярреала» каталонцы традиционно успешны и выигрывали шесть последних очных встреч на выезде.

Факты о командах

«Вильярреал»

Побеждает в 6 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 11 матчах чемпионата подряд

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Барселона»

Побеждает в 7 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 20 матчах чемпионата подряд

В среднем 2.80 гола за игру (последние 5)

Забивает в 6 последних матчах против «Вильярреала»

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона»

Обе команды находятся в отличной атакующей форме, но оборона «Вильярреала» выглядит уязвимой против самой результативной команды чемпионата. «Барселона» стабильно реализует моменты, а характер очных встреч между соперниками указывает на результативный сценарий. При этом гости имеют заметное преимущество по классу и статистике личных встреч на выезде.

Рекомендованные ставки