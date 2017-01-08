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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 08 января 2017
Вильярреал
08.01.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
50'
Н. Сансоне
90'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
Вторая желтая
Х. Коста
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Мусаккио
87'
Травма
М. Мусаккио
86'
83'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Родри
️️️️
Р. Сориано
83'
Желтая карточка
Н. Сансоне
78'
78'
Желтая карточка
С. Роберто
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Пато
76'
71'
Замена
А. Туран
️️️️
Л. Динь
Желтая карточка
Х. Коста
70'
68'
Замена
Д. Суарес
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Пато
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ОП
21
Бруно
(К)
ОП
6
Джонатан
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-3-1
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
11
Сансоне
21
Сориано
6
Джонатан
12
Пато
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
3
Пике
12
Динь
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
20
Гомеш
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
37
Мусаккио
27
Гонсалес
27
Гонсалес
37
Мусаккио
21
Сориано
16
Родри
16
Родри
21
Сориано
12
Пато
70
Кастильехо
70
Кастильехо
12
Пато
12
Динь
66
Туран
66
Туран
12
Динь
20
Гомеш
4
Суарес
4
Суарес
20
Гомеш
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вильярреал - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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