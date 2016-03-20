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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 20 марта 2016
Вильярреал
20.03.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
57'
С. Бакамбу
63'
Ж. Матье (АГ)
20'
И. Ракитич
41'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
90'
+4
Желтая карточка
Х. Маскерано
90'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
М. Тригерос
85'
Желтая карточка
М. Гаспар
84'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Р. Сольдадо
83'
Желтая карточка
Т. Пина
78'
Замена
Т. Пина
️️️️
Д. Суарес
74'
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ж. Матье
63'
57'
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 1:2!
С. Бакамбу
57'
55'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Пике
53'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Рукавина
44'
Желтая карточка
В. Руис
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
С. Асенхо
40'
Желтая карточка
Бруно
24'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
20'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
16'
Желтая карточка
Ж. Пике
13'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
3
Байи
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-1-3-2-1
1
Браво
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
66
Туран
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
4
Суарес
17
Пина
17
Пина
4
Суарес
9
Сольдадо
12
Баптистао
12
Баптистао
9
Сольдадо
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
3
Пике
22
Матье
22
Матье
3
Пике
66
Туран
10
Алвес
10
Алвес
66
Туран
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вильярреал - Барселона
10
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
10
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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