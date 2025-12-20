Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.58

20 декабря 2025 8:38
Манчестер Сити - Вест Хэм
20 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5
Сделать ставку

20 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии. На «Этихад Стэдиум» в гости к «Ман Сити» пожалует борец за выживание в АПЛ «Вест Хэм».

«Манчестер Сити»

«Горожане» набирают устрашающие обороты и продлили свою победную серию в мид-уик, комфортно разобравшись с «Брентфордом» в четвертьфинале Кубка лиги. В АПЛ дела также идут почти прекрасно – отставание от лидирующего «Арсенала» составляет всего лишь 2 очка и уже по итогам 17-го тура команда Хосепа Гвардиолы может забраться на вершину таблицы.

Последние три игры:

  • Ман Сити – Брентфорд 2:0
  • Кристал Пэлас – Ман Сити 0:3
  • Реал – Ман Сити 1:2

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» продолжают сражаться за место под Солнцем, но пока не очень успешно справляются с поставленной задачей, расположившись на 18-й строчке (зона вылета в Чемпионшип). Пока суд да дело «Вест Хэм» готовится к зимней трансферной кампании – лондонцы планируют активничать на рынке с целью укрепить состав.

Последние три игры:

  • Вест Хэм – Астон Вилла 2:3
  • Брайтон – Вест Хэм 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:1

Очные встречи

  • Ман Сити – Вест Хэм 4:1
  • Вест Хэм – Ман Сити 1:3
  • Ман Сити – Вест Хэм 3:1

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»

«Вест Хэму» Нуну Эшпириту Санту будет сложно рассчитывать на положительный результат на «Этихаде». Соперник слишком хорош. Ждем уверенной победы хозяев поля, которые продолжают бороться за лидерство в АПЛ.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5, коэффициент – 1.58. Прогноз на счет – 3:1.

1.58
Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Сити
