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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 14 декабря 2013
Барселона
14.12.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
29'
Неймар (П)
67'
Неймар
48'
М. Мусаккио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Фабрегас
85'
Желтая карточка
Неймар
83'
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
82'
72'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Акино
68'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 2:1!
Неймар
Пас отдал
А. Санчес
67'
63'
Замена
И. Уче
️️️️
Э. Гомес Рамос
Замена
Хави
️️️️
А. Сонг
61'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Мусаккио
37'
Желтая карточка
М. Тригерос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
(К)
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ОП
17
Томас Пина
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
24
Жереми Пербе
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Пинто
18
Альба
5
Бартра
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
8
Иньеста
8
Сонг
10
Неймар
4
Фабрегас
4
Санчес
4-2-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
5
Дорадо
24
Коста
28
Рамос
17
Пина
20
Акино
14
Тригерос
30
Перес
10
Дос Сантос
4
Фабрегас
6
Роберто
6
Роберто
4
Фабрегас
8
Сонг
6
Хави
6
Хави
8
Сонг
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
30
Перес
5
Йокич
5
Йокич
30
Перес
28
Рамос
14
Уче
14
Уче
28
Рамос
20
Акино
9
Перейра
9
Перейра
20
Акино
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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