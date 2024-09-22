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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 22 сентября 2024
Вильярреал
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
38'
А. Перес
20'
Р. Левандовски
35'
Р. Левандовски
58'
П. Торре
74'
Рафинья
83'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Барселона
Желтая карточка
И. Акомах
90'
+1
Желтая карточка
С. Кардона
89'
Желтая карточка
А. Перес
85'
83'
ГОЛ! 1:5!
Рафинья
Пас отдал
Л. Ямаль
82'
Желтая карточка
П. Виктор
81'
Замена
Э. Форт
️️️️
И. Мартинес
Замена
Р. Террац
️️️️
С. Комесанья
78'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Н. Пепе
78'
Замена
И. Акомах
️️️️
А. Баэна
78'
74'
ГОЛ! 1:4!
Рафинья
Пас отдал
П. Виктор
Замена
П. Гуйе
️️️️
Д. Парехо
70'
67'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Э. Байи
66'
Замена
Т. Барри
️️️️
Й. Пино
63'
59'
Замена
П. Кубарси
️️️️
С. Домингес
59'
Замена
П. Виктор
️️️️
П. Торре
59'
Замена
М. Касадо
️️️️
Педри
58'
ГОЛ! 1:3!
П. Торре
Пас отдал
Педри
Желтая карточка
А. Баэна
52'
45'
+3
Замена
И. Пенья
️️️️
М. тер Стеген
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
Н. Пепе
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Торре
Желтая карточка
Д. Парехо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
13
Конде
23
Кардона
2
Кошта
3
Байи
2
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
22
Перес
19
Пепе
3-2-1-3-1
1
тер Стеген
36
Домингес
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
10
Ямаль
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Парехо
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
19
Пепе
4
Суарес
4
Суарес
19
Пепе
10
Баэна
11
Акомах
11
Акомах
10
Баэна
10
Пино
11
Барри
11
Барри
10
Пино
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
36
Домингес
5
Кубарси
5
Кубарси
36
Домингес
26
Мартинес
22
Форт
22
Форт
26
Мартинес
8
Педри
6
Касадо
6
Касадо
8
Педри
20
Торре
10
Виктор
10
Виктор
20
Торре
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
6
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
12
Офсайды
7
0
Количество передач
325
609
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
90
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.3
4.08
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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