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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 22 мая 2022
Барселона
22.05.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
41'
А. Педраса
55'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Вильярреал
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Гомес
83'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Педраса
Замена
О. Мингеса
️️️️
Д. Алвес
81'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Гави
71'
Замена
М. Депай
️️️️
Ф. Торрес
71'
67'
Замена
С. Орье
️️️️
М. Тригерос
67'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
П. Алькасер
67'
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Гаспар
Желтая карточка
Ж. Альба
65'
Желтая карточка
С. Бускетс
59'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Траоре
57'
Замена
А. Фати
️️️️
П. Обамеянг
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
45'
+2
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Гави
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Педраса
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
25
Лазар Царевич
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
2
Лангле
10
Алвес
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
24
Траоре
14
Торрес
7
Обамеянг
4-1-2-2-1
28
Рульи
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
20
Ло Чельсо
16
Гомес
9
Алькасер
10
Алвес
30
Мингеса
30
Мингеса
10
Алвес
6
Гави
10
Пуч
10
Пуч
6
Гави
7
Обамеянг
31
Фати
31
Фати
7
Обамеянг
24
Траоре
10
Дембеле
10
Дембеле
24
Траоре
14
Торрес
10
Депай
10
Депай
14
Торрес
9
Алькасер
2
Эступиньян
2
Эступиньян
9
Алькасер
23
Педраса
7
Пенья
7
Пенья
23
Педраса
14
Тригерос
92
Орье
92
Орье
14
Тригерос
2
Гаспар
11
Джексон
11
Джексон
2
Гаспар
16
Гомес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
16
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
25
Лазар Царевич
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Вильярреал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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