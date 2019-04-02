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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 02 апреля 2019
Вильярреал
02.04.2019, вторник, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
4 : 4
Завершен
Барселона
23'
С. Чуквуэзе
50'
К. Токо Экамби
62'
В. Иборра
80'
К. Бакка
12'
Ф. Коутиньо
16'
Малком
90+1'
Л. Месси
90+3'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
90'
+3
ГОЛ! 4:4!
Л. Суарес
90'
+1
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
С. Касерес
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 4:3!
Л. Месси
Замена
Д. Бонера
️️️️
С. Чуквуэзе
88'
Вторая желтая
А. Гонсалес
86'
85'
Желтая карточка
С. Роберто
84'
Желтая карточка
Л. Месси
83'
Желтая карточка
К. Аленья
ГОЛ! 4:2!
К. Бакка
Пас отдал
С. Касорла
80'
77'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Токо Экамби
74'
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
73'
Замена
К. Аленья
️️️️
Артур
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Морланес
63'
ГОЛ! 3:2!
В. Иборра
Пас отдал
М. Морланес
62'
61'
Замена
Л. Месси
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
С. Чуквуэзе
50'
Желтая карточка
Р. Мори
45'
42'
Желтая карточка
К. Лангле
39'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Гонсалес
36'
ГОЛ! 1:2!
С. Чуквуэзе
23'
16'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Пас отдал
А. Видаль
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
23
Иван Мартин
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Лионель Месси
ПВ
3-2-3-1-1
1
Асенхо
27
Гонсалес
26
Мори
4
Руис
23
Педраса
2
Гаспар
8
Касорла
10
Иборра
8
Морланес
21
Чуквуэзе
9
Экамби
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
23
Видаль
10
Малком
11
Коутиньо
9
Суарес
21
Чуквуэзе
23
Бонера
23
Бонера
21
Чуквуэзе
8
Морланес
35
Касерес
35
Касерес
8
Морланес
9
Экамби
70
Бакка
70
Бакка
9
Экамби
6
Артур
10
Аленья
10
Аленья
6
Артур
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
11
Коутиньо
10
Месси
10
Месси
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
23
Иван Мартин
АП
1
Андрес
ВР
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Андрес
ВР
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вильярреал - Барселона
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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